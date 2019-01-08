Melih ABİ: Kaldırımlar işgal altında insanlar yürümekte zorlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kaldırım işgallerinin önüne özellikle mi geçilmiyor?Seçim üstü zabıta görevi astı.Esnaflar da kaldırımları tıka basa doldurmaya başladı.Hatta yola inenler var.İnsanlar zaten kaldırımda zor yürüyor.İşgaller yüzünden yola inmek zorunda kalıyorlar.Yağmurda sürücünün görüş açısı zaten azalıyor.Yola inen yayayı görme olanağı da kalmıyor.Kenar sokaklarda ise kim kime dum duma durumları var.Denizli Mahallesi'ne bakın ne demek istediğimi anlarsınız.Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi gibi yoğun olan caddelerde uygulama yapın bari.Bilmem anlatabildim mi?Valilik binasının karşı tarafında engelli vatandaşlarımız için ayrılmış bir alan vardı.Buraya bir levha konarak engelliler için ayrılan bölüm kapatıldı.Şimdi levha kaldırıldı.Mehmet Alparslan "Yeni valilik yanındaki görmeyen vatandaşlar için yapılan çizgili yoldaki tabela yerinden sökülmüş teşekkür ederim" diyor. Dikkatli olalım beyler.O çizgiler konuyorsa kullananlar vardır demek!