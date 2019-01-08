Mavi Şimşek, Karagümrük ile yenişemedi

SPOR Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 2. Lig takımı Karagümrük ile berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden mavi-lacivertli ekip, ilk hazırlık maçını Karagümrük ile oynadı. 32. ve 48. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçen Karagümrük'e, Adana Demirspor 75. dakikada Adil ve 89.dakikada Djemoussa'nın attığı golle cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.
Teknik direktör Yılmaz Vural, karşılaşmada Kurtuluş, Tayyib, Hakan, Mitroviç, Orhan, Hamidou, Emre Nefiz, Vedat, Berk, Kosecki, Pote, Çağlar, Ahmet Sabri, Anderson, Erkam, Yiğit, Djemoussa, Boubacar, Mehmet Kaan, Jonathan Legear, Adil, İsmail Konuk ve Emre Uğur Uruç'a şans verdi.