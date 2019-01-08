Mavi Şimşek, Karagümrük ile yenişemedi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 2. Lig takımı Karagümrük ile berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden mavi-lacivertli ekip, ilk hazırlık maçını Karagümrük ile oynadı.Teknik direktör Yılmaz Vural, karşılaşmada Kurtuluş, Tayyib, Hakan, Mitroviç, Orhan, Hamidou, Emre Nefiz, Vedat, Berk, Kosecki, Pote, Çağlar, Ahmet Sabri, Anderson, Erkam, Yiğit, Djemoussa, Boubacar, Mehmet Kaan, Jonathan Legear, Adil, İsmail Konuk ve Emre Uğur Uruç'a şans verdi.