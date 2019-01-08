Oğuz Ceylan artık Gazişehir’de

GAZIANTEP ekibi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, ara transferde Ümraniyespor forması giyen başarılı sağ bek Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlılar, son olarak İstanbul ekibi Ümraniyespor
'dan başarılı sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 15 Aralık 1990 yılında Çanakkale
'de dünyaya gelen Oğuz, sağ bek mevkisinde forma giyiyor. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Ceylan, daha sonra Çaykur Rizespor, Bugsaşspor, Kartalspor ve son olarak da Ümraniyespor formalarını giydi.
Bu sezonun ilk yarısında Ümraniyespor
formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan ve bu maçların tamamında 90 dakika forma Ceylan
, 2 asist yapma başarısı gösterdi.