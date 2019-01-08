Oğuz Ceylan artık Gazişehir’de

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP ekibi, transfer çalışmalarına devam ediyor.Kırmızı-siyahlılar, son olarak İstanbul ekibi'dan başarılı sağ bek Oğuz Ceylan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.'de dünyaya gelen Oğuz, sağ bek mevkisinde forma giyiyor.Bu sezonun ilk yarısındaformasıyla 16 karşılaşmaya çıkan ve bu maçların tamamında, 2 asist yapma başarısı gösterdi.