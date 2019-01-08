‘Polisiz’ dediler güvenlik kamerasına yakalandılar

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kendilerini polis olarak tanıttıkları bir tekel bayisinden iki bin lira değerinde alkol ve yiyecek aldığı iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde bir tekel bayisini işleten M.Ç, 31 Aralık'ta ellerinde polis telsiziyle iş yerine gelen iki kişinin, saat 22.00'den sonra satış yaptığını iddia ederek kendisinden ceza yazmama karşılığında 2 bin lira değerinde yiyecek ve alkol aldığını ileri sürerek polise başvurdu. M.Ç. başvurusunda, aynı kişilerin 2 Ocak'ta tekrar iş yerine gelerek benzer gerekçeyle alkol istediklerini ancak bu sefer vermediğini söyledi. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Oktay Ç. (35) ile Emre S. (25) olduğunu belirledi. Şüphelileri, evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramada emniyet birimlerinin kodlarının yüklü olduğu telsiz ve bir sahte polis kimliği ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ç. tutuklandı, Emre S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.