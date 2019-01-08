Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Silahlı kavgayla ilgili 9 gözaltı

Silahlı kavgayla ilgili 9 gözaltı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Silahlı kavgayla ilgili 9 gözaltı
MERSİN'İN Mezitli ilçesinde, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Kavganın, kız isteme yüzünden çıktığı öğrenildi. Olay, 4 Ocak Cuma günü, Mezitli'ye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi, yaralanırken, kavgayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2'sinin sağlık durumu ağır olan yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 5 kişi, taburcu edildi. Kavganın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, kavganın, kız isteme yüzünden çıktığını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı kavgayla ilgili 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN