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Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde 70 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra 8 saat arayla vefat eden Hatice ve Hacı Dişli çifti, yan yana toprağa verildi. Elbistan'a bağlı Bakış Mahallesi'nin Hüyücek mezrası nüfusuna kayıtlı olan 90 yaşındaki Hatice ile 95 yaşındaki Hacı Dişli çiftini, ölüm de ayıramadı. Hatice ve Hacı Dişli çifti, Cumhuriyet Mahallesi Karasu Sokak'taki tek katlı evde yaşamaya başladı. Uzun yıllardır birbirlerine destek olarak yaşayan çiftten Hacı Dişli, 5 Ocak 2019 Cumartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında hayatını kaybetti. Dişli'nin cenaze işlemleri ile uğraşan aile fertleri ve yakınları, gelen ikinci acı haberle sarsıldı. Eşinin ölümüne dayanamayan Hatice Dişli de, eşinden 8 saat sonra hayata gözlerini yumdu. 8 saat arayla vefat eden çiftin cenazeleri, yurt dışında bulunan aile fertlerinin katılabilmesi için morgda bekletildi. Aile fertlerinin gelmesinin ardından Hatice ve Hacı Dişli çiftinin cenazeleri, Elbistan Cemevi'nden alınarak doğum yerleri Bakış Mahallesi'nin Hüyücek Mahallesi'ne götürüldü. Dişli çifti, burada yan yana açılan mezarlara defnedildi.
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Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı
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