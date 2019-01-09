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Adalet ve İbrahim dünyaevine girdi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Adalet ve İbrahim dünyaevine girdi
OSMANİYELİ gazeteci İbrahim Emül, polis memuru Adalet Göregen ile dünya evine girdi. Gala Tesisleri'nde düzenlenen tören öncesi çiftin nikahını Belediye Başkanı Kadir Kara kıydı. Nikah şahitliklerini ise Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı yaptı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kadir Kara, evlilik cüzdanını Adalet Güregen'e verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde basın camiası da meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Adalet Göregen ile hayatını birleştiren İbrahim Emül, "Düğün törenime katılarak bizleri onurlandıran konuklara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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Adalet ve İbrahim dünyaevine girdi
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