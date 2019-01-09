Akademisyen marketçiler

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Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği mezunu Didem Eskimez ile Girne Amerikan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu kardeşi Ziya Eskimez akademik kariyerlerinin ardından doğup büyüdükleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde açtıkları marketle taçlandırdı. 350 metrekarelik alanda faaliyete geçirdikleri market ile 12 kişiye de istihdam sağlayan Eskimez kardeşler, ilçedeki alışveriş dünyasına yeni bir soluk getirdi. Üniversite mezunu başarılı akademisyen kardeşler, amaçlarının müşterilerine ve hizmet vermekten büyük mutluluk duydukları Kadirli halkına ucuz ve kaliteli ürünleri sunmak olduğunu belirtti.