Antik kent beyaza büründü

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Efes Antik Kenti'ne benzerliği ile bilinen Mersin'in Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti, kar altındaki görüntüsüyle farklı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünen antik kent doğaseverleri ağırladı. İlçenin 30 kilometre kuzeyinde, bölgenin en önemli ve en iyi korunmuş tarihi kalıntılarının bulunduğu Uzuncaburç Antik Kenti, bölgenin en büyük açık hava müzelerinden biri olarak öne çıkıyor.İlçeye yaklaşık 1000 rakım yükseklikte olan Uzuncaburç'ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 500 yıllık antik kent, sütunlu ana caddesi, tören kapısı, tarihi çeşme binası, Zeus Tapınağı, üzüm hevenkli sandukası, şans tapınağı, kuzey kent kapısı, amfi tiyatrosu, burçları, Helenistik anıt mezarları ve kiliseleriyle ziyaretçilerine beyazla süslü tarihi bir yolculuk imkanı sunuyor.