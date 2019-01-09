Barajlarda doluluk oranı arttı

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği bir açıklama yaparak yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; "Son günlerde yağan aşırı yağışlar, Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarımızda, doluluk oranlarını hızla yükseltmektedir. Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edilmektedir. Ancak bölgemize, önümüzdeki günlerde uzun süreli kuvvetli yağış ihbarı meteorolojik olarak yapılmaktadır. Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.