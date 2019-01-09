Bu araçtan sağ çıktı kendisi de inanamadı

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Adana'da bir otelin mutfağında çalışan 33 yaşındaki Onur Ali Yıldırım, önceki gece alkol aldıktan sonra 01 EUN 88 plakalı otomobiline bindi. Yıldırım, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi üzerine geldiği sırada alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yıldırım'ın kullandığı otomobil köprü demirlerine ve elektrik direğine çarpıp 5 parçaya ayrıldı.Kazayı gören vatandaşlar hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen ekipler kazada burnu dahi kanamayan sürücüyü görünce adeta şok geçirdiler. Trafik polisleri tarafından yapılan kontrolde Yıldırım'ın 272 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle açıldı. SABAH'ın ulaştığı Onur Ali Yıldırım, mucize eseri kurtulduğunu belirterek, "Alkol aldıktan sonra çorba içmeye gidiyordum. Nasıl kaza yaptığımı hatırlamıyorum. Sonra trafik polisi ve ambulans geldi. Gözlerime baktılar. Alkollü olduğumu söyledim. Kazadan başkalarının zarar görmemesi beni sevindirdi" dedi. Köprübaşı Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Onur Ali Yıldırım, daha sonra savcının talimatıyla serbest kaldı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan Yıldırım'a "Alkollü araç kullanmaktan" bin 2 lira para cezası kesilirken, "Kamu malına zarar vermekten de" işlem yapıldı. Yıldırım'a ayrıca 100 promilin üzerinde alkol tespit edildiği için Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açılacak.