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Didik didik aradılar

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Didik didik aradılar
ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükdikili Mahallesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli araçlar ekipler tarafından didik aranırken, adeta bölgede kuş uçurtulmadı. Uygulamaya katılan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Müdür Aktaş, "Mahallemizin huzuru için bu bölgelerde uygulama yapacağız. Özellikle uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Bu kentte uyuşturucu istemiyorum" dedi. Asayiş, narkotik, yunuslar ile özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada yol üzerindeki işyerleri ve şüpheli kişiler tek tek aranarak kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekipler ayrıca 2 drone ile havadan izleme yaptı. Uygulamaya katılan hassa burunlu narkotik köpeği Coco araçlarda uyuşturucu aradı. 250 polisin katıldığı uygulama sonucunda 720 şahıs ile 280 aracın sorgulaması yapıldı.

"RAHAT RAHAT GEZEBİLECEKLER"
Uygulamaya katılan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kahvehaneye girerek vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Vatandaşların ikram ettiği çayı içen Müdür Aktaş, "Mahallemizin huzuru için, zaman zaman bu bölgelerde uygulama yapacağız. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat gezip dolaşabilecek. Özellikle uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Bu kentte kesinlikle uyuşturucu istemiyorum" diye konuştu.
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Didik didik aradılar
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