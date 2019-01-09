El emeği göz nuru

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Merkez ilçesi Antakya'da yaklaşık 40 yıldır takı işiyle uğraşan Erol Taşsöken, kendine özgü yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Bilezik, kolye ve özellikle yüzük gibi özellikle kadınların kullandığı takılar ile en değerli madenlerin başında gelen gümüş ve altın ile birlikte işliyor. Zenginler Mahallesi Kahraman Sokak'ta bulunan işletmesinde yaptığı çalışmaları müşterilerinin beğenisine sunan Taşsöken, vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Erol Taşsöken, "İş yerime daha çok 45 ile 60 arası yaş gurubunda bulunan vatandaşlarımız geliyor. Çünkü yapmış olduğum çalışmalar onlara çok hitap ediyor. Gençler için de özel ürünlerim mevcut. Onlar daha çok hazır ürünlerden oluşuyor. Yani daha çok rahat alışveriş yapabileceği olan şeyler. Benim çalışmalar hem özel hem de kültürle alakalı simgeleri ön plana çıkarıyorum" dedi.