Korkmaz ailesi, 10 ay önce 134 bin liraya satın aldıkları müstakil evlerinde yaşanan çatlaklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Belediye yetkilileri tarafından yapılan incelemede, "Çatlakların daha da artması beklenmektedir ve bu durumda can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir" şeklinde rapor verildi. Şükriye Korkmaz, "Evimiz başımıza yıkılacak. Ben bu evi annemin emekli ve bakım aylığını biriktirerek aldım. Tek isteğim evimin şu anki değerinin parasını bana geri vermeleri. Üç çocuğumla her an an ölüm tehlikesi yaşıyoruz" dedi.Üç çocuk annesi Şükriye Korkmaz, 2018'yılın Şubat ayında bir firmadan 134 bin lira vererek Sarıçam İlçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin birinci katını satın aldı. Bir süre sonra evin odalarında çatlaklar meydana geldi. Korkmaz firma yetkililerine durumu bildirerek çözüm istedi. Ancak firma yetkilileri yapacak bir şey olmadığını söyledi. Genç kadın bunun üzerine Sarıçam İlçe Belediyesi'ne dilekçe vererek evinin incelenmesini istedi. Sarıçam Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü evde yaptığı inceleme sonucunda, "Salon, mutfak, tuvalet, banyoda çatlaklar oluştuğu görülmüştür. Zemin oturmasının devam etmesi durumunda çatlakların daha da artması beklenmektedir. Bu durumda can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir" raporu verdi. Firmayı arayan Şükriye Korkmaz, evinin bugünkü değerden geri alınmasını talebinde bulundu ancak bundan da olumlu sonuç alamadı.Evi trafik kazası geçiren ve yatağa bağımlı kalan annesinin bakım ile emekli aylığını biriktirmesi sonucu aldığını anlatan Şükriye Korkmaz, "Annem ve benim başımızı sokacak bir evimiz olmasını istedik. Eşimin aylığıyla geçinirken, annemin bakım ve emekli parasını biriktirip bu evi satın aldık. Yuvamız olduğu için çok mutluyduk ama, şimdi evimiz başımıza yıkılacak. Sayın valimizden yardım istiyoruz. Eğer bu şekilde yaşamaya devam edersek burası bize mezar olacak. Annemi ve bizi bu evden kurtarın" dedi.