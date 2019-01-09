Hatay, Bienvenu ile anlaşamadı

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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına çağırdığı Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı. Kulüpten yapılan açıklamada,denildi. Henri Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti. Bienvenu, Fransa Ulusal Lig 3'te sezonun ilk yarısında Troyes II formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetmişti.