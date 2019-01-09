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, Bienvenu ile anlaşamadı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Hatay, Bienvenu ile anlaşamadı
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına çağırdığı Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Henri Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti. Bienvenu, Fransa Ulusal Lig 3'te sezonun ilk yarısında Troyes II formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetmişti.
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Hatay, Bienvenu ile anlaşamadı
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