Kültür Evleri eğitim yuvası oldu

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Yüreğir Belediyesi'nce hizmete açılan 11 kültür evinde her yaşa yönelik ücretsiz meslek kursları yılın 12 ayı devam ediyor. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, açtıkları kurslarla geleneksel el sanatlarını yaşattıklarını belirterek, "Geleneksel Türk el sanatları binlerce yıllık tarihimizden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik - çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi kurslar açarak geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara taşıyoruz. Kreşe başlamak hem çocuk için hem de anne baba için önemli bir deneyimdir. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Tüm gelişim alanlarını destekler. Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi prososyal davranışların gelişmesini sağlar. Hizmete açılan 11 adet kültür evinin tamamında ücretsiz kreş hizmetleri veriliyor" dedi. Geleceğin teminatı olan çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Öğrencilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onlara hayata en güzel şekilde nasıl hazırlarsak geleceğimizi de o kadar sağlama alırız. Bu amaçla hizmete açtığımız 11 kültürevinde çocuklarımıza ücretsiz eğitime destek kursları veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile işbirliği yaparak ihtiyacı olan öğrencilere destek olup okulların ilk açıldığı hafta yaklaşık her yıl 5 bin öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencilerimize destek oluyoruz" dedi.