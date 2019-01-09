Melih ABİ: Saydam Caddesi ne zaman iflah olur

BUGÜN NELER OLDU

Kaldırım işgalleri ve olmayan kaldırımlar konusunda sık sık şikayet alıyoruz.Erkan Kozay, Saydam Caddesi'nde kaldırım olmadığını olanın da işgal edildiğini söylüyor.Kaldırımları işgalden kurtarırsak ne güzel olacak…Vatandaş kendi yolunda rahat rahat yürüyecek.Yola inmek zorunda kalmayacak.Can güvenliği de tehlikede olmayacak!Saydam Caddesi'nde park sorunu var.Trafik sağlı sollu park erden araçlar yüzünden sürekli tıkanıyor.Bir de kaldırım olmayınca insanlar canından beziyor.İnsanlara bu eziyet reva mı başkan!Yapma etme çöz şu artık kangren olan meseleyi…emeği geçen spor adamlarının isimleri spor tesislerine verilmişti.Örneğin Erkut Kuzeyman, Faruk Sodan gibi.Yeni bir istek aldım.Tarsus İdmanyurdu eski futbolcularından Ayhan Tanlak, eski yöneticilerden Arap Hasan Lakaplı Hasan Ülkü, Toroslu Yaşar ile geçtiğimiz ay vefat eden Tarsus Yıldırımspor kulübü kurucusu eski kulüp başkanı Niyazi Oksal'ın isimlerinin Tarsus'ta ayrı ayrı birer spor tesisi veya hizmet birimine verilmesi isteniyor.Türk sporuna dolayısıyla Tarsus ve Mersin Spor camiasına hizmetleri ve katkıları olan bu 4 değerli isim unutulmasın…Hadi Şevket başkan…