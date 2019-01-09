Polisgücü’ne ödül çağrısı

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ürkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk nedeniyle çağrıda bulunarak, "Yurt dışındaki takımlardan sürekli büyük ücretler karşılığında transfer tekliflerini ellerinin tersiyle iten bu sporcular ödüllendirilmeli, onurlandırılmalıdır" dedi. Karacabey, Türkiye'nin uluslararası arenada takım oyunlarındaki en önemli temsilcisinin Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları olduğunu belirterek, kulübün ve sporcuların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. TÜRKİYE'Yİ TROPHY LİGE TAŞIDILAR
Karacabey, "2019 yılında üç ayrı Avrupa Şampiyonası'na katılacak kulübün desteklenmesi ve ödüllendirilmesi bütün ülkenin görevi olmalıdır. Avrupa'da elde ettiği büyük başarılar sonucu Türkiye'yi hokeyin en üst ligi olan Trophy Lig'e taşıyan Gaziantep Polisgücü, Türkiye'ye bu anlamda adeta çağ atlatmıştır"
dedi.