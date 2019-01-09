Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Polisgücü’ne ödül çağrısı

Polisgücü’ne ödül çağrısı

Türkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, “Türkiye’yi hokeyin en üst seviye olan Trophy Ligi’ne taşıyan sporcularımız ödüllendirilmelidir” dedi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Polisgücü’ne ödül çağrısı
Türkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk nedeniyle çağrıda bulunarak, "Yurt dışındaki takımlardan sürekli büyük ücretler karşılığında transfer tekliflerini ellerinin tersiyle iten bu sporcular ödüllendirilmeli, onurlandırılmalıdır" dedi. Karacabey, Türkiye'nin uluslararası arenada takım oyunlarındaki en önemli temsilcisinin Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları olduğunu belirterek, kulübün ve sporcuların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'Yİ TROPHY LİGE TAŞIDILAR
Karacabey, "2019 yılında üç ayrı Avrupa Şampiyonası'na katılacak kulübün desteklenmesi ve ödüllendirilmesi bütün ülkenin görevi olmalıdır. Avrupa'da elde ettiği büyük başarılar sonucu Türkiye'yi hokeyin en üst ligi olan Trophy Lig'e taşıyan Gaziantep Polisgücü, Türkiye'ye bu anlamda adeta çağ atlatmıştır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisgücü’ne ödül çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN