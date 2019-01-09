Polisgücü’ne ödül çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk nedeniyle çağrıda bulunarak, "Yurt dışındaki takımlardan sürekli büyük ücretler karşılığında transfer tekliflerini ellerinin tersiyle iten bu sporcular ödüllendirilmeli, onurlandırılmalıdır" dedi. Karacabey, Türkiye'nin uluslararası arenada takım oyunlarındaki en önemli temsilcisinin Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları olduğunu belirterek, kulübün ve sporcuların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.Karacabey,dedi.