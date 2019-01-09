Şair fırın ustası

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, annesinden ilham alarak 15 yaşından bu yana şiir yazan fırın ustası şair Kemal İlbeyi (45), ezberinde kendisine ait yaklaşık 2 bin şiir bulunduğunu söyledi. Şiirlerine ilgi gösterildiğini belirten İlbeyi, daha çok insana ulaşmak için yerel yönetimlerden ve yetenek avcılarından destek istedi. Seyhan ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan, evli 3 çocuk Kemal İlbeyi, 2015 yılında hayatını kaybeden yerel şair annesi Naciye İlbeyi sayesinde henüz 15 yaşındayken şiirle tanıştığını kaydetti. 30 yılda yaklaşık 2 bin şiir yazdığını ve bunların hepsini ezbere okuduğunu anlatan İlbeyi, dijital platformda bir albüm çıkarttığını dile getirdi. Şiirlerini, davetli olduğu bazı etkinliklerde ve çalıştığı fırında da müşterilerine okuduğunu anlatan İlbeyi, "Aşk, hasret, ilim üzerine yazdığım şiirleri okumayı çok seviyorum. Halk tarafından da ilgi görünüyor. İlgi oldukça şevkimiz, heyecanımız daha çok artıyor" dedi.