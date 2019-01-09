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Şimşek’ten 4 oyuncu milli takıma

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Şimşek’ten 4 oyuncu milli takıma
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor'da dört oyuncunun milli takım kampına davet edilmesi büyük sevinç yaşattı. A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla teknik direktör Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon, A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek. Mavi-lacivertli ekipten Berk Yıldız, Tayyib Talha Sanuç, Erdal Öztürk ve Adil Demirbağ davet edilirken oyuncular Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitti. Teknik direktör Yılmaz Vural, dört genç oyuncunun milli takıma davet edilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.
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Şimşek’ten 4 oyuncu milli takıma
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