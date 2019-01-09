Süper Lig’e hazırız

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por Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, takım olarak şu anda iyi durumda olduklarını belirtti. Başkan Konukoğlu, "Liderle puan farkımız 7... Bunlar kapanmayacak şeyler değil. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdiğimiz takdirde bu sonuca ulaşacağız. Temennimiz Gaziantep'i tekrardan Süper Lig'e taşımak. Bunlar için çaba gösteriyoruz"
dedi. MEHMET HOCA'YA GÜVENİYORUM
Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın takıma katkısının çok büyük olduğunu belirten Konukoğlu, "Bizim, takım arkadaşlarımız arasında diyalog eksikliği vardı ve onlar giderildi. Bütün takımlar lige başladığı dönem bir aksama oluyor. Özellikle yeni transferlerin uyum durumu 2-3 hafta olabiliyor. Böyle bir şey yaşadık.
Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Mehmet hocaya ve ekibine güveniyorum" diye konuştu. Süper Lig'e hazır olduklarını dile getiren Konukoğlu, "Seyircimiz de, şehir de buna hazır. Biz hazır olduğumuza inanıyoruz. Kulübümüzün kimseye borcu yok" dedi. Konukoğlu, "Gerek sponsorlar gerek yönetim kurulu arkadaşlarının vermiş olduğu sponsorluklarla birlikte herhangi bir borcumuz yok. Süper Lig'e çıktığımızda da farklı bir Gazişehir olduğunu bütün Türkiye görecek"
şeklinde konuştu. ÜÇ BÜYÜKLERE BAKIN!
Türk futbolunun durumu hakkında da konuşan Konukoğlu, "Türk sporunun eğer tekrardan ayağa kalmasını istiyorsak eski Avrupa şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın durumunu göze alıp, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı göze aldığımız zaman dönüp bakmamız lazım. En büyük problemimiz futbolcu yetişmiyor. Hiçbirimiz futbolcuların yetişmesi için çalışmıyoruz"
ifadelerini kullandı. BU İŞ DÖNMÜYOR
KONUKOĞLU, "Kulüpler, hocalar hazır adam istiyor ama altyapılara önem vermiyor. Bunları çözmek gerek. Bir 1. Lig ekibinin eline geçecek para 13 milyon TL. Bu paraya kaç oyuncu alabilirsiniz! 500 bin TL'den dersek 23-26 futbolcu alırsınız. Bunun primi nerede, yatacağı yer nerede? Bu bedellerle bu iş dönmüyor. Sadece yöneticilerin ve şehrin üzerine kalırsa olmuyor! Bunun adaletli bir şekilde spor gelirlerinin artması gerekiyor. Bu gelirler alttan gelecek oyuncuların katılmasıyla olur" dedi.