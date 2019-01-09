Süper Lig’e hazırız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, takım olarak şu anda iyi durumda olduklarını belirtti. Başkan Konukoğlu,dedi.Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın takıma katkısının çok büyük olduğunu belirten Konukoğlu, "Bizim, takım arkadaşlarımız arasında diyalog eksikliği vardı ve onlar giderildi. Bütün takımlar lige başladığı dönem bir aksama oluyor.Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Mehmet hocaya ve ekibine güveniyorum" diye konuştu. Süper Lig'e hazır olduklarını dile getiren Konukoğlu, "Seyircimiz de, şehir de buna hazır. Biz hazır olduğumuza inanıyoruz. Kulübümüzün kimseye borcu yok" dedi. Konukoğlu,şeklinde konuştu.Türk futbolunun durumu hakkında da konuşan Konukoğlu, "Türk sporunun eğer tekrardan ayağa kalmasını istiyorsak eski Avrupa şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın durumunu göze alıp, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı göze aldığımız zaman dönüp bakmamız lazım.ifadelerini kullandı.KONUKOĞLU, "Kulüpler, hocalar hazır adam istiyor ama altyapılara önem vermiyor. Bunları çözmek gerek. Bir 1. Lig ekibinin eline geçecek para 13 milyon TL. Bu paraya kaç oyuncu alabilirsiniz! 500 bin TL'den dersek 23-26 futbolcu alırsınız. Bunun primi nerede, yatacağı yer nerede? Bu bedellerle bu iş dönmüyor. Sadece yöneticilerin ve şehrin üzerine kalırsa olmuyor! Bunun adaletli bir şekilde spor gelirlerinin artması gerekiyor. Bu gelirler alttan gelecek oyuncuların katılmasıyla olur" dedi.