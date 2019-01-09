Üniversitede milli kavrayışlar sempozyumu

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Doğu Üniversitesi, 'Tarihten Günümüze Millî Nitelikte Tanım ve Kavrayışlar' konulu bir sempozyum düzenliyor. 18 Nisan tarihinde başlayacak olan sempozyumda 'Millî oluşumlar ve Millet' kavramları uluslararası platformda disiplinler-arası bir yaklaşımla çokboyutlu olarak ele alınacak. Sempozyuma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin önemli birikimlere sahip bilim insanları yanısıra yurt dışından da öğretim üyeleri ve yüksek düzeyli temsil hüviyeti bulunan şahsiyetlerin katkıda bulunacağı belirtildi. Sempozyumda Millî nitelik ve hüviyetin gelişim ve değişimle birlikte meydana gelen yeni anlamlarını; Millî perspektifli düşüncelerin millî yapı ile karşılıklı etkilerinin tahliline ilişkin konuların tarihî, kültürel, siyasal, hukukî, felsefî, dilbilimsel ve coğrafî çerçeveleri ve içerikleri irdelenecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya bakımından büyük önem arz ettiği tarihsel bir gerçekliği; Tarih boyunca sözkonusu coğrafyanın birçok medeniyetin mücadelesine sahne oluşu; günümüzdeki bu coğrafyada meydana gelen millîlik, milliyetçilik ve kimlik tartışmaları da konunun can damarları olarak vurgulanacak.