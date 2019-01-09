Yeni doğan bebeğinize topuk kanı testi yaptırın

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, genetik geçişli, doğumsal metabolik bir hastalık olan ve anne ile babanın her ikisinin de taşıyıcı veya hasta olması durumunda ortaya çıkan fenilketonüri hastalığında akraba evliliklerinin daha yüksek risk oluşturduğunu, taşıyıcı bireylerde herhangi bir hastalık belirtisi bulunmazken anne babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda, çocuklarının % 25 olasılıkla hasta doğma riski taşıdığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Türkiye'de görülme sıklığı yaklaşık 1/3500 oranında olan hastalığın yaygınlığıyla ilgili ülkemizde yapılmış bir çalışma bulunmadığını belirtti. Fenilalaninin gıdalarla alınan ve vücutta sentezlenmeyen bir protein türü olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, diyetle alınan bu proteinin öncelikle vücut içerisindeki ihtiyacı karşıladığını, artan kan miktarının ise karaciğerde bulunan fenilalanin hidroksilaz enzimi ile başka bir protein yapı taşı olan tirozine çevrildiğini belirtti.