Amik Ovası’nda tarlalar sular altında

BUGÜN NELER OLDU

ve Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, Hatay'da son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlaların sular altında kaldığını, 120- 130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtti. Eker, çiftçinin ürününün yağmur suları altında kalması nedeniyle zararın büyük olduğunu söyledi. Ova genelinde şu anda 600-700 bin dönüm ekili arazi bulunduğunu belirten Eker, "Arazilerde yer yer göletler oluştu ve bu göletlerin olduğu yerlerdeki ürünlerin tamamı zarar gördü. Bu ürünün düzelme şansı yoktur. Şu ana kadar 120-130 bin dönüm arasında alan zarar gördü" dedi.