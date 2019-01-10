Antep işinin ‘erkek’ ustası

BUGÜN NELER OLDU

genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep işi" nakışlar, Celal Erdönmez'in ellerinde hayat buluyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen 48 yaşındaki Erdönmez, annesinden öğrendiği sanatı mesleğe dönüştürdü. Genellikle kadınların ilgi gösterdiği alanda üretim yapmanın gururunu yaşayan Erdönmez, yaklaşık 30 yıldır "Antep işi" nakış yapıyor. Çevresindeki tepkilere rağmen kendini geliştiren ve yaklaşık 30 yıldır el emeği göz nuruyla "Antep işi" nakış işleyen Erdönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları dalında tanıtım kartını da elde etti. Karagöz Caddesi'ndeki 7 metrekarelik çeyizci dükkanını işleten Erdönmez, elleriyle yaptığı "Antep işi" ürünlerini hem satıyor hem sergiliyor. Antep işi ustası Celal Erdönmez, liseyi bitirdikten sonra üniversite okuyamadığı için annesinin ısrarıyla bu işe başladığını söyledi. Erdönmez, "Antep işi" yapmaya başladıktan sonra çevresindekilerden büyük tepkiler aldığını dile getirerek, "Çok yakınlarım bile bana 'bu kadın işi, sen nasıl yaparsın' diye tepki gösterdi. Ama ben bu sanatı yaşatmak istiyorum" dedi. İşinin çok zahmetli olduğuna dikkati çeken Erdönmez, "İşlediğim bir oda takımı yaklaşık bir buçuk yıl sürüyor. Öncelikle yapacağımız işi kafamızda tasarlıyoruz. İpek, krep ya da keten kumaşa ipek ipliklerle desenleri işliyoruz." diye konuştu. Erdönmez, mesleğini çok sevdiğini belirterek, yapabildiği kadar bu işi sürdürmeyi planladığını sözlerine ekledi.