Çatışma ortasında kalan esnaf kurtarılamadı

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Kadirli ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan ve başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan kuru yemişçi Fahri Koç, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre, geçmişe dayalı husumet yaşadıkları Akif B. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuru yemiş dükkanını kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı. Şüpheliler Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G. kaçarken, ağır yaralı Fahri Koç ve Akif B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan Koç, durumu ağırlaşınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.