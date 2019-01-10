Çiftçilere destek

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime destek kapsamında çiftçilere yönelik yürüttüğü fidan dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Pişkin, çiftçilere desteklerinin devam edeceğini söyledi. Pişkin, "2015'ten bu yana devam ettiğimiz Kahramanmaraş'ta zeytin ve ceviz fidanı dağıtımı üçüncüsünü yapmaktayız. Şu anda verdiğimiz zeytinler 1 lira 75 kuruştan çiftçimize veriyoruz. Bunu 3 yıl boyunca sabit fiyattan vereceğiz. Zeytinin piyasa fiyatı şu anda 10 lira 11 lira biz bunu 1 lira 75 kuruştan veriyoruz" dedi. Zeytinle cevizin Kahramanmaraş'ta stratejik ürün olduğunu belirten Pişkin, "Her yıl 200 bin zeytin, 60 bin ceviz fidanı dağıtıyoruz, toprakla buluşturuyoruz. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin yerinde doyması ve üretime katkı sağlaması. Yani bu şekilde Kahramanmaraş hala zeytin ve zeytinyağını yüzde 60'sını karşılamaktadır. Cevizde üretimimiz iyi ancak ülkemizin açığı var. Biz bu fidanları kapama bahçe kuran çiftçilerimize veriyoruz. 3 dönüm ile 15 dönüm bahçe kuran çiftçilerimize dekara 30 adet zeytin ve 10 adet ceviz veriyoruz" dedi.