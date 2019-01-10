Haftanın en keyifli maçı olacak

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, Galatasaray ile yapacakları karşılaşmanın, haftanın en önemli ve keyifli maçı olacağını söyledi. Dai, üst üste aldıkları 2 galibiyetle devre arasına ilk 8 içinde girme hedefinde önemli bir adım attıklarını kaydetti. Şu an için Türkiye Kupası'na katılma yolunda avantaja sahip olduklarını belirten Dai, "Türkiye Kupası'na katılımı garantilemek için bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Galatasaray müsabakası, haftanın en önemli ve en keyifli maçlarından biri olacak" dedi. Maçın ev sahibi olmaları nedeniyle taraftar desteğinin kendilerine olan inancı artırdığını vurgulayan Dai, "Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir maç bizi bekliyor. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle, karşılaşmadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.