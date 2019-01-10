Hatay önce huzur diyor

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por Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen ve 17 haftada topladığı 29 puanla ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Hatayspor'da başkan Prof. Dr. Mehmet Maden, "Geçtiğimiz sene 50. yılımızda şampiyon olarak bu lige yükseldik. Tarihimizde ilk kez bu ligdeyiz. Başarılı olacağız"
dedi. Takımdaki mali disiplini sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen başkan Maden, "Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın peşindeyiz. Mali disiplini bozmadık ve oyuncularımıza çok büyük vaatlerde bulunmadık. Mevcut vaatlerimizi, söylediğimiz günde ödüyoruz. Hatayspor borçsuz takımlardan birisi. Bu sezonki ödemeleri dışarıda tutuyorum. Eskiye dönük hiçbir borcumuz yok"
dedi. FLAŞ TRANSFER YAPMADIK
Takım içindeki iç barışı bozmamanın çok önemli olduğunu söyleyen Maden, "Takım içindeki dağılımı da iyi yapmak gerekiyor. Bir futbolcuya çok astronomik rakamlar ödeyip, diğerlerini memnun edemezseniz, aile bağı, ortak motivasyon ve konsantrasyon gerçekleşmiyor. Bu anlamda genellikle kendimizde kalan oyuncularımız, altyapıdan gelenler, yerli transferler ve dışarıdan gelenler arasında bir denge gözettik. Flaş transferler yapmadık"
diye konuştu. SÜPER LİG'DE DE AYNI ANLAYIŞ
Türkiye'de birçok kulübün eksik planlamalar yaparak hareket ettiğini sözlerine ekleyen başkan Maden, "Kendinizi tartmanız ve hedef koymanız gerekiyor. Durum tespitini iyi yapmalısınız. Biz 2 yıldır bunu iyi yapıyoruz. Kendi gücümüze bakıyoruz, eksiklerimizi değerlendirip yerine nokta transferler yaparak hedef koyuyoruz. Bu sene nasip olur Süper Lig'e çıkarsak, aynı anlayışı sürdüreceğiz" dedi. ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ
"BIR projemiz var, ciddi altyapı çalışmalarımız var" diye konuşan Maden, "Süper Lig'e çıkarsak almayı planladığımız futbolcular var ve bunu bugünden düşünüyoruz. Futbolun gerçekleri var, bunları da gözetmek gerekiyor. Üst ligin gereği olan iyi ve kaliteli oyuncuları da almak lazım" dedi.