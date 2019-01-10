Hatay önce huzur diyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen ve 17 haftada topladığı 29 puanla ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Hatayspor'da başkan Prof. Dr. Mehmet Maden,dedi. Takımdaki mali disiplini sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen başkan Maden,dedi.Takım içindeki iç barışı bozmamanın çok önemli olduğunu söyleyen Maden,diye konuştu.Türkiye'de birçok kulübün eksik planlamalar yaparak hareket ettiğini sözlerine ekleyen başkan Maden, "Kendinizi tartmanız ve hedef koymanız gerekiyor. Durum tespitini iyi yapmalısınız. Biz 2 yıldır bunu iyi yapıyoruz. Kendi gücümüze bakıyoruz, eksiklerimizi değerlendirip yerine nokta transferler yaparak hedef koyuyoruz. Bu sene nasip olur Süper Lig'e çıkarsak, aynı anlayışı sürdüreceğiz" dedi."BIR projemiz var, ciddi altyapı çalışmalarımız var" diye konuşan Maden, "Süper Lig'e çıkarsak almayı planladığımız futbolcular var ve bunu bugünden düşünüyoruz. Futbolun gerçekleri var, bunları da gözetmek gerekiyor. Üst ligin gereği olan iyi ve kaliteli oyuncuları da almak lazım" dedi.