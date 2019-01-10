Hatay’ın çilesi bitecek

BUGÜN NELER OLDU

Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Altınözü ilçesinde ev toplantılarına katıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği Güler, Hatay'ın hak ettiği hizmetlere AK Parti belediyeciliği ile kavuşacağını söyledi. Hatay'ın çilesinin 31 Mart'ta biteceğini belirten Güler, "Hatay'ı ortak akılla yöneteceğiz. Başkanlık makamı milletin makamı olacak" dedi. 31 Mart akşamında AK Parti sancağını Hatay burçlarına asacaklarını belirten Güler, "Hatay'a sahip çıkmaya ve daha yaşanabilir bir şehir yapmaya hazırız. Hatay'ımızı günü kurtaran değil, yarınları kuracak kadrolara teslim almaya hazırız. Bir oy için değil, bütün gönülleri yapmak için, seçime kadar değil, seçkin bir yere sahip olana kadar, istişare içinde ve egodan uzak, el birliğiyle, kardeşçe ortak akılla memleketi Hataylılar yönetecek" diye konuştu.