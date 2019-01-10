Kaplan hareketlendi

BUGÜN NELER OLDU

kinci yarı hazırlıklarını Adana'da kendi tesislerinde sürdüren Adanaspor 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ile prensipte anlaştı. Üç gündür turuncu-beyazlı ekiple birlikte antrenmana çıkan tecrübeli oyuncu için teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetime olumlu rapor verdi.İhsan'ın transferinin yanı sıra Moussa Bagayoko ismi de Adanaspor'un gündemine taşındı. Elazığspor'un sözleşmeli futbolcusu olanBagayoko'nun bu nedenle Elazığ'dan ayrıldığı ve süresinin dolmasını beklediği belirtildi.Kamp çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Adanaspor'un dün Coşkun Demirbakan yönetimindeki akşam idmanında da futbolcular oldukça neşeliydi.