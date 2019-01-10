Kaplan hareketlendi

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kinci yarı hazırlıklarını Adana'da kendi tesislerinde sürdüren Adanaspor 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ile prensipte anlaştı. Üç gündür turuncu-beyazlı ekiple birlikte antrenmana çıkan tecrübeli oyuncu için teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetime olumlu rapor verdi. Turuncu-beyazlı ekipte şu ana kadar 4 oyuncu giderken sadece Payas'tan stoper İhsan Uğur transferi gerçekleşti.
İhsan'ın transferinin yanı sıra Moussa Bagayoko ismi de Adanaspor'un gündemine taşındı. Elazığspor'un sözleşmeli futbolcusu olan Bagayoko'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle TFF'ye başvurduğu ve yarın alacağı olan 48 bin TL'nin yatırılmaması halinde serbest kalacağı öğrenildi.
Bagayoko'nun bu nedenle Elazığ'dan ayrıldığı ve süresinin dolmasını beklediği belirtildi. İkinci yarı öncesi hazırlıklar tam gaz
Kamp çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Adanaspor'un dün Coşkun Demirbakan yönetimindeki akşam idmanında da futbolcular oldukça neşeliydi.