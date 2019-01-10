Kurtuluş coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü Adana Final Okulları'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Okulun yöneticileri, okul aile birliği, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı kutlamalar okulun bahçesinde yapıldı. Görsel Sanatlar zümresinin günler öncesinden öğrencileri ile birlikte hazırladığı Adana'yı anlatan dev maket, okulun lobisine kuruldu. Benzer minyatür maketlerin yerleştirildiği Adana Köşesi özenle hazırlandı. Okul girişinden itibaren, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar ve sporculardan oluşan Adanalı ünlülerin fotoğrafları ve hayat hikayeleri panolara asılarak öğrencilere tanıtılmaları sağlandı. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan koro, öğretmenleri eşliğinde Adana türkülerini arkadaşlarına ve öğretmenlerine seslendirdiler.Türkülere eşlik ederek dans eden minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Türk bayrağı eşliğinde davul-zurna ile bahçeye çıkan öğrenciler Adana yöresine ait halk oyunları gösterilerini sundu. Törende milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Okul bahçesinde Adana Kebabı, halka tatlı, şalgam, gözleme, sıkma gibi yöresel lezzetler afiyetle yendi.