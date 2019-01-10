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Öğrencilerin yardımına ASKİ ekipleri koştu

Giriş Tarihi: 10.1.2019
ADANA'DA karlı yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri yetişti. Ekipler servis aracına zincir takıp, karı temizleyerek yolu açtı. Pozantı ilçesinin dağlık kesimlerinde yer alan mahallelerde uygulanan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri okuldan evlerine götüren servis aracı Aşçıbekirli mevkisinde karlı yolda mahsur kaldı. Bölgedeki, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekiplerince öğrencilerin servis aracına zincir takıldı, kar temizlenerek yol ulaşıma açıldı.
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Öğrencilerin yardımına ASKİ ekipleri koştu
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