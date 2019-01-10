Protokol tamam, sıra inşaatta

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Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde, hayırsever işadamı Mustafa Güney tarafından kaba inşaatı yaptırılacak olan Hacı Hüsamettin Bilger Erkek Kuran Kursu'nun yapım protokolü imzalandı. İl Müftülük Binasında gerçekleşen 100 Kişilik Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun protokolü imza törenine Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hayırsever İş İnsanı Mustafa Güney, İlçe Müftüsü Abdüsemet Pat ve Altınözü Yatılı Hafızlık Kuran Kursu Dernek Başkanı Hüseyin Türk katıldı. Yatılı Hafızlık Kuran Kursu projesini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altınözü Kaymakamı Uygur, "Projemiz, öğrencilerin sosyal ve eğitim ihtiyaçlarına da cevap verebilecek modern bir anlayışla hazırlandı. 5 bin 421 metrekare kapalı üzerinde bulunan projemizin içerisinde özel hafızlık odaları, konferans salonu, kütüphane, mescit, spor salonu, odalar, kantin, 200 kişilik toplantı salonu ile çok yönlü hizmet verecektir. Projemizde duş ve lavabo bulunan 4'er kişilik yatakhaneler ile teras katında yemekhane bulunmaktadır" dedi.