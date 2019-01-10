Şimşek 4’üncü transferini yaptı

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SPOR Toto 1. Lig'in ikinci yarısında 9 transfer yapmayı planlayan Adana Demirspor Alanyaspor'dan Kaan Kanak ile 2.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kaan, 31 maçta oynayıp, 6 gol 1 asist kaydetmişti.VEDAT Bora, Jonathan Legear, Emre Uğur Uruç'un ardından dördüncü transfer Kaan Kanak da Antalya kampına katılarak yeni takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın eski öğrencisi olan Kanak, büyük bir camiaya geldiğini belirtti. Teknik adam Vural ise,dedi.Bu arada dün Antalya'da oynana hazırlık maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.