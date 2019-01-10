Tekvando il birinciliğine 139 öğrenci katıldı

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü
'nün
ortaklaşa düzenlediği Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları
tamamlandı. Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu
'nda iki gün süren
müsabakalara 57
okuldan 139
öğrenci katıldı. Müsabakalarda büyük bir çekişme yaşandı.
Genç kızlar
kategorisinde Nisa Özdağ, Beyzanur Çelik, Elifnaz Yüksel, Zehra Şahin, Berfin Aydoğdu, Aysel Kılıç, Seher Yılmaz, Mirsade Genç, Sakine Kocadayı Figen Kaymaz
,
genç erkeklerde ise Ferhat Dişkıran, Uğurcan Kaplan, Ahmet Yıldız, Fevzi Göçer, Lokman Yılmaz, Kadir Kızılay, Samed Soylu, Ahmet Eryılmaz, Atilla Şahbaz
ve Tamer Akça
kilolarında birinci oldu.