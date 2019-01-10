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Tekvando il birinciliğine 139 öğrenci katıldı

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Tekvando il birinciliğine 139 öğrenci katıldı
ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 57 okuldan 139 öğrenci katıldı. Müsabakalarda büyük bir çekişme yaşandı. Genç kızlar kategorisinde Nisa Özdağ, Beyzanur Çelik, Elifnaz Yüksel, Zehra Şahin, Berfin Aydoğdu, Aysel Kılıç, Seher Yılmaz, Mirsade Genç, Sakine Kocadayı Figen Kaymaz, genç erkeklerde ise Ferhat Dişkıran, Uğurcan Kaplan, Ahmet Yıldız, Fevzi Göçer, Lokman Yılmaz, Kadir Kızılay, Samed Soylu, Ahmet Eryılmaz, Atilla Şahbaz ve Tamer Akça kilolarında birinci oldu.
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Tekvando il birinciliğine 139 öğrenci katıldı
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