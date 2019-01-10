Televizyonlar kapansın kitaplar açılsın

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Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Oğuzeli Okuyor' projesi kapsamında ailelere konuk olarak okuma etkinliğine katıldı. İlçede Oğuzeli'nde kitap okuma oranını arttırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Oğuzeli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ailelere konuk olan Vali Gül, aile bireyleri ile bir süre kitap okudu. Kitap okuma sonrası aile bireyleri ile sohbet eden Vali Gül, kitap okumanın önemine değinerek televizyonların kapatılıp ailece kitap okunmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Televizyonun her gün yarım saat kapatılıp kitap okunduğunda hem çocukların hem de ailenin kitap okuma alışkanlığı kazanacağını bildiren Gül, böylelikle aile bireyleri arasında da iletişimin güçleneceğinin dile getirdi.Kitap okumanın önceden entelektüellik olarak görüldüğünü ama günümüzde durumun farklı olduğunu belirten Vali Gül, kitap okumanın akademik başarının yanında gerek çocuğun normal hayatını idame ettirebilmesi, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, algısının açık olması, gelişim süreci ve iletişim becerisi için de şart olduğunu söyledi.Konuk olduğu evlerdeki ailelere kurulacak olan öğrenci meclislerinden de bahseden Vali Gül, bu meclislerle çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlerle daha yakından ilgilenerek sosyal hayata katılımlarının ve kendilerini ifade etmelerinin amaçlandığını ifade etti. Vali Gül; "İstiyoruz ki çocuklarımız karar versinler, okuma programı oluştursunlar, bilgi yarışmaları gezi programları düzenlesinler" dedi.