Üşümesin diye tabutun üzerini montla örttüler

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Gaziantep'te okula giderken, halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Nehir Gedik (15), gözyaşları içinde toprağa verildi. Öğretmen anne ve güvenlik görevlisi babanın tek çocuğu olan Nehir'in ölmeden bir gün önce "Beni çok sevdiğinizi biliyorum, iyi ki sizin gibi bir ailem var dediği öğrenildi. Alleben Mahallesi'nde meydana gelen kazada, evden çıkıp okula giden Bayraktar Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Nehir Gedik, yolun karşısına geçmek isterken Rüstem Geyik'in kullandığı 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarpmış, ağır yaralan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Nehir için Gaziantep Asri Mezarlıktaki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı cenazede kızın ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşına boğuldu. Arkadaşları tarafından tabutunun üstüne giydiği montu serilen Nehir Gedik, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Rüstem Geyik ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Alleben Mahallesi'ndeki Fevzi Uslu taziye evinde taziyeleri kabul eden baba Mahmut, tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.Nehir'in kaza akşamı kendisine "Kimin cenaze namazı kılınmaz" diye sorduğunu söyleyen Mahmut Gedik, "Çocuktur, aklına geldiği için sormuştur diye düşündüm. Nereden bileceğim ertesi gün kendisinin cenaze namazını kılacağımızı. O gece 'Tek çocuğum, gözbebeğinizim biliyorum. İyi ki ailemsiniz' dedi. Aklı başında, ağırbaşlı bir çocuktu, boş şeylerle uğraşmaz" diye konuştu.