Vali Demirtaş kan bağışladı

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Valisi Mahmut Demirtaş, kana gereksinim duyan vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen 2019 yılının ilk kan bağışı etkinliğine kan vererek destek oldu. Hükümet Konağı girişinde kurulan geçici kan merkezinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Vali Demirtaş, kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın bir insanlık görevi olduğunu dile getirdi. Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli çalışmalara imza atan Türk Kızılayı yetkililerine ve personeline bu anlamlı etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Vali Demirtaş, kan vermenin insan sağlığı açısından da çok önemli olduğunu ifade ederek ''Kan sadece acil durumlar için değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Vereceğiniz bir ünite kanla bir insana hayat katabilirsiniz'' diye konuştu.