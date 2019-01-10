Vali Demirtaş’tan İl Emniyet Müdürü Aktaş’a ziyaret

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Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş, kısa süre önce Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve kendisini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, yeni görevinde başarılar dilediği Aktaş'a 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Müdür Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette asayiş, uyuşturucu, terör ve Adana'nın huzur ve güvenliği konuları ele alındı. Müdürü Aktaş, ziyaretleri dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.