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Adliye çalışanlarına ‘bireyden topluma farkındalık’ eğitimi

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Adliye çalışanlarına ‘bireyden topluma farkındalık’ eğitimi
ADANA Cumhuriyet Başsavcılığının suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla hazırladığı "Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?" projesi kapsamında Adana Adliyesi'nde görev yapan 600 personele çeşitli konularda farkındalık eğitimleri verildi. Adliye çalışanları aldıkları eğitimle mağdur, şüpheli, hükümlü ve onların yakınlarına yönelik davranış biçimleri ve iletişim kurma teknikleri konusunda bilgilendirildi. Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hibe almaya hak kazanan "Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?" projesinin 7'nci bölümü gerçekleştirildi. Adana Adliyesi'nde görevli 600 kişi uzman 7 öğretim üyesi tarafından "Bireyden Topluma Farkındalık" eğitimi verildi. Programda Çukurova Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Sunay Fırat ve Psikolojik Danışman Mehmet Aykut Erk "Mağdur İle Görüşme İlke ve Teknikleri", Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu "Madde Bağımlılığı ve Etkileri", Doç. Dr. Murat Koç "İletişim Sanatı" Dr. Öğr. Üyesi Soner Çakmak "Bağımlılığı Bırakma Yöntemleri", Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Kırdök "Karar Verme Becerileri" ve Arş. Gör. Dr. Olcay Karacan "Adalet ve Cinsiyet Eşitsizliği" konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulundu.
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Adliye çalışanlarına ‘bireyden topluma farkındalık’ eğitimi
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