Atatürk Stadı bakıma alındı

ANTAKYA Atatürk Stadı'nda zemini yenileme çalışmaları sürüyor. Ligin ilk yarısının son haftalarında sağanak yağış ve üst üste oynanan karşılaşmalarla tamamen bozulan zemin, bakıma alındı. İkinci yarının ilk haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışılan Atatürk Stadı'nda hummalı bir çalışma var.
Ekiplerin ara vermeden çalıştığı stada önce drenaj çalışması yapıldı. Daha sonra zeminin bozuk olan kısmı tamamen kaldırıldı. Kaldırılan bölüme kum seren ekipler, rulo halinde gelecek olan çimleri döşeyecek. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada, "Stadımız çok eski. İkinci yarıda olumsuz bir durum yaşamamak için bakıma aldık"
bilgisini verdi.