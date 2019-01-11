Atatürk Stadı bakıma alındı

BUGÜN NELER OLDU

ANTAKYA Atatürk Stadı'nda zemini yenileme çalışmaları sürüyor. Ligin ilk yarısının son haftalarında sağanak yağış ve üst üste oynanan karşılaşmalarla tamamen bozulan zemin, bakıma alındı.Ekiplerin ara vermeden çalıştığı stada önce drenaj çalışması yapıldı. Daha sonra zeminin bozuk olan kısmı tamamen kaldırıldı. Kaldırılan bölüme kum seren ekipler, rulo halinde gelecek olan çimleri döşeyecek. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada,bilgisini verdi.