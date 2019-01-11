Büyükşehir zabıtası futbol turnuvasında kaynaştı

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ADANA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, personelin moral, motivasyon ve kondisyonunu arttırmaya yönelik halı saha futbol turnuvası düzenledi. 5 şubeden 10 takımın mücadele verdiği turnuvada final maçını 2-1 kazananGörev başında öldürülen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan anısına düzenlenen turnuvada Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı denetim, trafik, bölgeler, destek ve eğitim planlama şubelerinden 10 takım mücadele verdi. Ayyıldız Halı Saha'da iki hafta süren turnuvada final maçı Denetim ile Trafik şubeleri arasında oynandı. Heyecan dolu maçı 2-1'lik skorla kazanan Denetim Şube takımı turnuvanın şampiyonu oldu.