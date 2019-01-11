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Çocuklar tiyatroyu Şehir Tiyatroları ile sevdi

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Çocuklar tiyatroyu Şehir Tiyatroları ile sevdi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Bremen Mızıkçıları' adlı çocuk oyunu ile Ahmet Aksoy'un sahnelediği perde oyunu 'Karagöz ile Hacivat', küçük izleyicilere hoşça vakit geçirtiyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Zühal Fincan Çınar'ın yazdığı ve Hasan Süzgan'ın yönettiği 'Bremen Mızıkçıları' adlı oyun, küçük tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor. Kongre Merkezi'nde pazar günleri saat 13.30'da ücretsiz olarak sahnelenen 'Bremen Mızıkçıları' adlı oyunda, sahipleri tarafından kötü davranışlar gören ve her biri müzisyen olan horoz, kedi, köpek ve eşeğin evlerinden kaçarak arkadaş olmaları ve bir orkestra kurarak ormandaki haydutta karşı verdikleri mücadele anlatılıyor.Öte yandan yine pazar günleri saat 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenen 'Karagöz-Hacivat' oyunu, küçük seyircilerin büyük beğenisini kazanıyor.
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Çocuklar tiyatroyu Şehir Tiyatroları ile sevdi
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