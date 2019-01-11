Esnafa sıcak kredi

BUGÜN NELER OLDU

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir Anamur esnafını rahatlatacak yeni finasmanın geldiğini ve kredi verileceğini müjdeledi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Özdemir şu ifadelere yer verdi: Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yıldada işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlamak amacıyla finansmanlarımız yüklü miktarda gelmiştir. Ayrıca yatırım kredilerininde yeniden kullandırılmaya başlamasıyla iş yeri alımlarında 10 yıl, ticari araç alımlarında 7 yıl vadeyle %5 faiz oranıyla kullandırılara devam edeceğiz.