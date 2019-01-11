Firar edip, yine dolandırdı

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, dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar edip gümrükten ucuz lüks araç çıkarabileceğini öne sürerek bir kadını dolandıran Onur G. (41) yakalanıp yeniden cezaevine konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden G.N. isimli kadın, otomobilinin satışından elde ettiği para ile birlikte toplam 80 bin TL'yi, gümrükten lüks cip çıkaracağını söyleyen Onur isimli bir kişiye teslim ettiğini ve bu kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin benzer olaylardan çok sayıda kaydı bulunan ve 6 yıl 6 aylık hapis cezasını çektiği cezaevinden firar eden Onur G. olduğu saptandı. Para almak için G.N.'nin evine giden Onur G., adreste bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden Onur G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Onur G.'nin benzer yöntemler ile 2017 ve 2018 yılında da farklı kişilerin 1 milyon 200 bin TL dolandırdığı öğrenildi.