Gaziantep büyük geceye hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında her yıl düzenledikleri Basın Ödülleri Gecesi'nin ulusal anlamda ses getirmeye başladığını belirterek, birbirinden değerli duayen üstatlar ve alanlarında başarılı meslektaşlarını 12 Ocak Cumartesi gecesi Gaziantep'te ağırlayacaklarını açıkladı. Başkan Ay, bu etkinlikleri düzenleyerek, Gaziantep'in sesini ulusalda duyurup, şehrin tanıtımına pozitif yönde katkı sağlamayı amaçladıklarını da ifade etti. Geleneksel Basın Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı geceye; Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ile diğer gezeteciler katılacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Sevcan Orhan sahne alarak, birbirinden güzel eserlerini gazeteciler için söyleyecek. Gazetecilerin gece gündüz demeden fedakarca ve özveriyle görev yaptığını anlatan İbrahim Ay, gazetecilerin yıl da bir kez de olsa aileleriyle güzel bir gece yaşamasına katkı sağlamış olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirtti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'yle ilgili görüşlerini aktaran Ay, gazetecilerin üzerindeki yükün ağırlaştığına dikkat çekti. Koşulların iyileştirilmesi için bir takım yasal düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu söyleyen İbrahim Ay, GGC olarak çalışanların özlük haklarının yeniden düzenlenmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını da hatırlattı.