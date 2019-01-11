Karlı ormanlar büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Kahramanmaraş'ta gece etkili olan kar, her iki kentin birçok yerini beyaza bürüdü. Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar, araçlar, çatılar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah uyandıklarında beyaz bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, özellikle mahalle aralarında buzlanma nedeniyle araçlarıyla güçlükle ilerledi.İlerleyen saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle karla kaplı alanlarda güzel görüntüler oluştu. Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Tabiat Parkı'ndaki biyolojik göletin bazı bölümleri buz tuttu. Bitki örtüsünün beyaza büründüğü parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ise seyir keyfi yüksek alanların tadını çıkardı. Havadan da görüntülenen karla kaplı ormanlık alan, güzel görüntüler oluşturdu. Kahramanmaraş'ta da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah okulların tatil olduğunu öğrenen çocuklar, zamanlarını parklarda kar topu oynayarak geçirdi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı, Yalnızardıç ile Yedikuyular Kayak Merkezi bölgeleri de drone ile havadan görüntülendi. Karla kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.