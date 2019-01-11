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Kayıp gencin cesedi bulundu

’da 9 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Akif Akın, D-400 Karayolu’nun refüjünde ölü halde buldu. Polis, olayı aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Kayıp gencin cesedi bulundu
ADANA'DA 9 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın, ölü olarak bulundu. Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolu'nda temizlik çalışması yapan işçiler, refüjde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslendikleri kişiden yanıt alamayan işçiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekipleri, kontrol ettikleri kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Polisin, yapılan kayıp başvurularını incelemesi sonucunda ölen kişinin Akif Akın olduğu anlaşıldı. Akif Akın'ın annesi Necla ile baba Cemil Akın'ın 9 gün önce çocukları için polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Akif Akın'ın ölüm nedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından belli olacak.
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Kayıp gencin cesedi bulundu
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