Melek ninenin okuma azmi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 74 yaşındaki Melek Yel, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğrenebilmek için her gün 1 kilometre yol yürüyerek Kadirli Gençlik Merkezinde açılan okuma yazma kursuna gidiyor. İlçeye bağlı Şabaplı köyünde oturan 8 çocuk annesi Melek Yel'in okuma yazma öğrenme azmi görenlerin takdirini topluyor. Genç yaşında evlilik yapan ve eşi 30 yıl önce vefat edince çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalan Melek nine, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğrenmek için açılan kursa başvurdu. "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Kadirli Gençlik Merkezinde açılan kursa 2 ay önce kayıt olan Melek Yel evlerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında olan kursa her gün yürüyerek gidiyor. Tek başına yaşadığı evde işlerini bitirdikten sonra kitap ve defterlerini alarak kursun yolunu tutan Melek nine, kursun en yaşlı öğrencisi unvanını taşıyor. Bundan sonraki amacının okuma yazma öğrenip lise eğitimine kadar mezun olmak olduğunu belirten Melek Yel, "Kısmet olursa okuma yazmayı öğrenip ilkokuldan liseye kadar mezun olacağım ve diploma alacağım" dedi.Melek nine, "Ben okuyamadım, okula gidemedim. Evlendim 8 tane de çocuğum oldu. Kocamı da genç yaşta kaybettim. Çocuklara baktım. Hiç fırsatım olmadı. Allah hükümetimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bize böyle bir fırsat verdi kurs açtı. 2 aydır kursa gidiyorum. Harfleri öğrendim de tam olarak da birleştiremiyorum ama öğreneceğim" diye konuştu.